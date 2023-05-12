Путин продлил срок госслужбы первому замглавы МИД Титову и замминистра Вершинину на один год

Москва, , 14:28 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин продлил на 12 месяцев срок государственной службы нескольким представителям внешнеполитического ведомства страны. Соответствующий указ опубликован 12 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Здание МИД России © Евгений Одиноков/РИА Новости

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы… на один год: заместителю министра иностранных дел РФ Вершинину Сергею Васильевичу; генеральному директору Министерства иностранных дел РФ Вязалову Сергею Юрьевичу; первому заместителю министра иностранных дел РФ Титову Владимиру Геннадьевичу», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне российский лидер в ходе рабочей встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором пожелал ему успехов на выборах главы региона.

Моор напомнил, что его полномочия на посту губернатора Тюменской области заканчиваются в сентябре 2023 года. Он отметил, что у него и его команды «много планов по развитию региона, а самое главное, есть большое желание работать на благо земляков».