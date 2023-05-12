Москва, 12 мая, 2023, 14:18 — ИА Регнум. На северо-западе Москвы беспилотник застрял в ветках дерева, силовики устанавливают, кому принадлежит дрон. Об этом 12 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Константин Михальчевский/РИА Новости Квадрокоптер

«В парке Покровское-Стрешнево обнаружен беспилотник, застрявший на дереве», — сказал собеседник агентства.

По его словам, беспилотник был небольшого размера, на нём не было боеприпаса. По предварительной информации, он был запущен местными жителями, ведётся поиск хозяина аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подольске на территорию парковки упал беспилотник с видеокамерой. Несмотря на полный запрет полётов, дрон 9 мая кружил над Подмосковьем. Взрывных устройств на нём не было.

11 мая замглавы федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров заявил, что в 54 регионах России установлены ограничения для использования воздушного пространства беспилотниками.