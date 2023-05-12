Москва, 12 мая, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Пожелавший руководителям России смерти от чужих рук президент Украины Владимир Зеленский имеет шанс погибнуть от своих собственных, подобно Адольфу Гитлеру, заявил 12 мая первый зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ранее президент Украины в интервью западным СМИ выразил уверенность, что «те, кто в Кремле, закончат плохо», умерев не своей смертью. При этом он снова попытался опровергнуть причастность властей Украины к попытке беспилотников атаковать Кремль.

Пути Господни неисповедимы, написал Медведев в своём Telegram-канале, комментируя вопрос об уходе из жизни тех или иных политиков. Также он отметил, что у президента Украины есть шанс выбрать такой же трусливый способ самоубийства, который избрал для себя лидер нацистской Германии.

В феврале 2023 года лидер Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что для президента Украины было бы лучшим вариантом уйти из жизни так же, как это сделал Гитлер. Кадыров также посетовал на отсутствие приказа о ликвидации президента Украины, упомянув, что неоднократно предлагал такой приказ дать.

В мае 2023 года Медведев назвал президента Украины «киевским псом», отметив, что тот продолжает заходиться лаем, показывая западным хозяевам свои бойцовские качества. Зампред Совбеза предположил, что особенности поведения президента Украины объясняются в том числе его болезнью и наркотической зависимостью.