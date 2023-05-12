Минпромторг: Decathlon не заявлял о планах продать или завершить бизнес в России

Москва, , 14:22 — REGNUM Один из крупнейших в мире ритейлеров спортивных товаров французский производитель Decathlon пока не сообщал о желании продать либо свернуть свой бизнес в России. Несмотря на сведения о продаже нескольких магазинов, предприятие продолжает оплачивать аренду и платить заработную плату своим сотрудникам. Об этом сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Магазин сети спортивных товаров Decathlon © Станислав Красильников/ТАСС

«На сегодня Dесathlon не заявлял о намерении продать бизнес в России. Да, пока у этой компании приостановлена деятельность, но они выплачивают зарплату сотрудникам и платят аренду — там, где имеют арендованные площади», — приводит ТАСС слова Евтухова.

Он также добавил, что тем компаниям, которые прекратили свою работу, закрыли магазины, но выплачивают зарплату и аренду, придётся определиться: либо они открываются, продолжают работать, либо нужно как-то от активов избавляться.

«Свято место пусто не бывает, желающих много продвигать бренды — прежде всего, отечественные — на этих площадях. А также бренды из дружественных стран, как это получилось на месте бывшей Zara. И это абсолютно нормально», — отметил Евтухов.

Как передавало ИА REGNUM, к началу 2022 года в России работало 57 магазинов, принадлежавших этой компании. Через год их осталось 28. После начала СВО Decathlon объявила о приостановке всех поставок в Россию. Также «на неопределённый срок» была приостановлена деятельность всех магазинов, включая и интернет-магазин. Объём бизнеса Decathlon в России оценивается экспертами в 13–15 млрд рублей.

Магазины ушедшей из России компании Inditex, которой принадлежат такие бренды, как Zara и Pull & Bear, открылись под новыми названиями. Испанская бизнес-группа Inditex, владеющая такими брендами, как Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti, Zara и Zara Home, достигла соглашения с группой Daher о продаже бизнеса в России, где у неё действовало около 500 магазинов. Деятельность компании в России была приостановлена в марте 2022 года.