Туск потребовал уволить министра обороны Польши Блащака из-за упавшей ракеты

Варшава, , 14:27 — REGNUM Лидер оппозиции Польши, экс-глава Евросовета Дональд Туск обвинил министра обороны Мариуша Блащака в трусости и потребовал его отставки в связи с падением ракеты у города Быдгощ. Об этом Туск заявил на заседании оппозиционной Парламентской фракции «Гражданская коалиция».

Мариуш Блащак © US Joint Staff/Digital/Global Look Press

27 апреля власти сообщили об обнаружении фрагментов «неопознанного воздушного военного объекта» в лесу под Быдгощем. Польские СМИ предположили, что это обломки крылатой ракеты X-55 российского производства. Блащак заявил, что ещё в декабре Украина предупредила польских военных о приближении объекта, который может быть ракетой. При этом премьер-министр страны Матеуш Моравецкий не знал о произошедшем до конца апреля.

«Мы до сих пор не знаем, что на самом деле произошло», — отметил Туск и заявил, что министр обороны «ведёт себя как законченный трус» и бежит от ответственности.

По мнению лидера оппозиции, Блащаку следует покинуть свой пост в ближайшие выходные, когда будет проходить конференция правящей партии «Право и справедливость». Решение об отставке министра должно быть принято в первую очередь, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с падением ракет также произошёл в Польше 15 ноября 2022 года. В результате погибли два человека. Сначала польские власти заявили, что ракеты были российскими, но позже выяснилось, что их выпустила система ПВО Украины. Российские военные заявили, что никаких ударов в районе польской границы в тот день не наносили.