Глава МИД Австрии Шалленберг назвал присоединение всех стран к санкциям против РФ нереалистичным

Вена, , 14:10 — REGNUM Евросоюз понимает, что не все страны готовы присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом 12 мая заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг © OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

«Не стоит делить мир на чёрное и белое и говорить, что всем стоит присоединиться к санкциям. Мы знаем, что это нереалистично», — сказал Шалленберг.

Он добавил, что есть разница между теми, кто не присоединяется к санкциям, и теми, кто их осознанно обходит.

Как сообщало ИА REGNUM, в странах Запада продолжают звучать заявления о неэффективности антироссийских санкций. Так, обозреватели журнала The Spectator отмечают, что Запад потерпел неудачу, объявив России экономическую войну. Российская экономика оказалась не разрушена, она просто была перестроена и переориентирована на Восток и Юг.