Замглавы Минюста Логинов: за русофобскую деятельность должна быть ответственность

Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM Понятие русофобии должно быть закреплено в российском законодательстве, а за русофобскую деятельность должна быть установлена ответственность, заявил 12 мая заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов.

Здание Министерства юстиции России © Артем Геодакян/ТАСС

«Совершенно четко я поддерживаю необходимость закрепления в нашем российском законодательстве понятие русофобии», — сказал он, добавив, что за эту деятельность должна быть установлена ответственность, передаёт ТАСС.

Выступая на сессии «Русофобия: нацизм XXI века» в рамках Петербургского международного юридического форума, он отметил, что русофобия является феноменом и имеет свою историю.

Ранее ввести в российское законодательство ответственность за русофобию как за опасное преступление предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин отмечал, что в мире распространилась русофобия. Он назвал это расизмом. В апреле российская дипмиссия в Вашингтоне информировала, что власти США намерены использовать региональный форум в Денвере (штат Колорадо) по сотрудничеству между городами для навязывания русофобии латиноамериканским партнёрам.