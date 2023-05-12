Брюссель, 12 мая, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Правительство КНР сможет получить выгоду из любого возможного варианта исхода специальной военной операции РФ на территории Украины. Такое мнение, как передаёт деловая газета Financial Times, выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Mauricio Duenas Castaneda/ЕРА/ТАСС Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

По его словам, для западных стран проблема Китая куда сложнее, чем проблема России.

«Стремление Китая явно состоит в том, чтобы построить новый мировой порядок с центром в КНР. Поражение России на Украине не изменит траекторию Пекина», — заключил он.

Боррель отметил, что ЕС приветствует все «действительно положительные шаги» Китая по конфликту на Украине, добавив, что Европа продолжит совместно работать с китайской стороной по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая глава европейской дипломатии заявил, что конфликт на Украине можно было бы немедленно прекратить, если бы западные страны перестали бы оказывать военную поддержку Киеву. Он уточнил, что достигнутый таким способом мир не будет отвечать интересам Запада, поэтому «нужно продолжать оказывать помощь Украине».