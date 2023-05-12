Доцент РГГУ Трухачёв рассказал о способах асимметричного ответа России на «польские выходки»

Москва, , 14:57 — REGNUM В ответ на заморозку счетов российского посольства в Польше Москва могла бы понизить уровень дипломатических отношений с Варшавой, а также закрыть мемориальный комплекс «Катынь». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

Польша jamajkamusic

Так он прокомментировал заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что сейчас польское посольство в Москве по принципу взаимности лишено доступа к своим счетам в российских банках, но со стороны РФ возможны и другие — «асимметричные меры».

«Хорошо, что хоть счета польского посольства заморозили. Потому что до сих пор приходилось слышать только про озабоченность и в будущем времени. Когда поляки слышат про озабоченность, они начинают наглеть и идут дальше. Но можно сделать и ещё кое-что», — сказал Трухачёв.

По его словам, Россия могла бы предпринять целую серию шагов в ответ на недружественное поведение Польши. Первое, понизить уровень дипломатических отношений между Москвой и Варшавой.

«Что российский посол делает в Польше? На каком уровне у нас отношения? Там вполне хватит временного поверенного. А что польский посол делает в России? — сказал Трухачёв. — Второе. Польские власти постоянно занимаются историческими спекуляциями. Поэтому одно из заявлений МИД РФ могло бы сообщить, какие претензии материального плана Россия может предъявить Польше. Например, за то, что СССР фактически подарил полякам треть их нынешней территории, включая Гданьск и Вроцлав. Можно всучить иск насчёт расстрела красноармейцев, как и белых, в 1920 году и многие другие неблаговидные вещи».

Третье, по мнению эксперта, власти России могли бы закрыть мемориальный комплекс «Катынь» и снять соответствующие мемориальные доски в Катыни и Медном. И закрыть туда доступ польской делегации.

«Четвёртое. Мы могли бы забрать здания польских генконсульств в Санкт-Петербурге и Калининграде, — продолжил эксперт. — Пятое, польские дальнобойщики до сих пор ездят по российской территории. В Польше очень много малого бизнеса такого рода. Нужно запретить польским автомобилям ездить по российской территории. А польским водителям, которые любят приезжать в Калининградскую область за дешёвым бензином, запретить там заправляться».

И последнее, нанести урон польскому экспорту.

«На Западе этому противостоять трудно. А вот подрывать польский экспорт за пределами Запада можно. Речь идёт не более чем о 10% польской внешней торговли. Но даже эти 5–10% — это всё равно много», — подчеркнул Трухачёв.

В настоящий момент польское посольство лишено доступа к своим счетам в российских банках, но, как предупредила Захарова, не исключены и новые, причём асимметричные, меры в ответ на то, что Польша изъяла деньги со счетов российского посольства и торгпредства в Варшаве. В то же время, по словам посла России в Польше, дипломаты уже давно приготовились к тому, чтобы покинуть эту страну, и никаких «особых переживаний» в связи с этим не испытывают. Как сообщает издание Rzeczpospolita, со счетов посольства и торгпредства изъято около 1,2 млн долларов, которые будто бы могут использоваться для отмывания денег или финансирования терроризма.