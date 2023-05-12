Минобороны России: средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27 возле Часового Яра в ДНР

Донецк, , 13:56 — REGNUM Около населённого пункта Часов Яр ДНР был сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ЗРПК «Панцирь-С1» (c) РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, Вооружённые силы России пресекли на купянском направлении действия диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Кроме того, на купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск были поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречное Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

Потери Вооружённых сил Украины за сутки составили около 900 военных убитыми и ранеными на донецком направлении. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ВСУ потеряли более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одну гаубицу L-118 производства Великобритании.

11 мая российские средства ПВО сбили в Херсонской области украинский истребитель Су-25. 10 мая украинские войска лишились истребителя Су-27, он сбит над территорией Харьковской области. 27 апреля Авиация ВКС России сбила в Донецкой Народной Республике украинский самолёт Су-24. 12 апреля самолёт Су-24 воздушных сил Украины был сбит российскими военнослужащими над Донецкой Народной Республикой.