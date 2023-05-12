Москва, 12 мая, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Южная группировка войск ВС России заняла рубеж с учётом выгодных условий Берховского водохранилища, сообщил 12 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости Боевые позиции ВС России

По его словам, на малоильиновском направлении российские военные с целью повышения устойчивости обороны заняли рубеж с учётом выгодных условий Берховского водохранилища.

«Мужественно проявили себя, отражая атаки противника, военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения», — сообщил на брифинге Конашенков.

Он также добавил, что на соледарском направлении ВС России уничтожили более 540 украинских военных, восемь танков и более 20 единиц другой бронетехники.

Как сообщало ИА REGNUM, потери Вооружённых сил Украины на донецком направлении за сутки составили около 900 военных убитыми и ранеными. Также ВСУ потеряли более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одну гаубицу L-118 производства Великобритании.

Ранее, 9 мая, Конашенков заявлял, что Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили более 465 украинских военных и наёмников на донецком направлении.