Белгород, 12 мая, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Крупный неопознанный объект ночью 12 мая сбили российские средства противовоздушной обороны (ПВО) под Белгородом. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot».

РИА Новости Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3» ПВО ВС РФ

По его информации, предположительно, это могла быть ракета ВСУ или беспилотник самолётного типа (например, Mugin-5 Pro). Отмечается, что в настоящее время специалисты изучают обломки сбитого объекта.

Как передавало ИА REGNUM, в приграничных регионах России фиксируются случаи атак украинских беспилотников. Так, около села в Белгородской области дрон врезался в дерево и взорвался. Беспилотник запутался в деревьях в километре от села Беломестное Новооскольского района и взорвался. В результате никто не пострадал.

В Брянской области дрон ВСУ атаковал Клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» ПАО НК «Роснефть». В результате атаки никто не пострадал. В Крыму в поле около города Джанкоя обнаружен упавший дрон-разведчик с камерой, беспилотник упал возле села Рысаково.