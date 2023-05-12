Москва, 12 мая, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы России пресекли на купянском направлении действия диверсионно-разведывательной группы ВСУ, сообщил 12 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа расчетов 152-мм гаубиц «Мста-Б» в зоне СВО

«В течение ночи в районе населённого пункта Котляровка Харьковской области пресечено действие диверсионно-разведывательной группы», — сообщил на брифинге Конашенков.

Кроме того, на купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск были поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречное Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее российские войска уничтожили до 125 украинских военнослужащих и склад боеприпасов за сутки на купянском направлении.

Авиация и артиллерия поразили подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области, а также у Новосёловского в ЛНР.