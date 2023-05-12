Минобороны РФ: ВДВ пресекли попытки ВСУ контратаковать в западной части Артёмовска

Москва, , 13:52 — REGNUM В западной части Артёмовска продолжались бои по овладению городскими кварталами, российские Воздушно-десантные войска пресекают попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) контратаковать на флангах. Об этом 12 мая сообщили в Министерстве обороны России.

Бои в Артёмовске © Евгений Биятов/РИА Новости

«В западной части Артёмовска штурмовые отряды продолжали вести бои по овладению городскими кварталами», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что подразделения ВДВ оказывают поддержку и пресекают попытки украинских войск атаковать на флангах.

Всего за минувшие сутки в окрестностях Артёмовска авиацией совершено девять самолёто-вылетов, артиллерией выполнены 64 огневые задачи. Огнём артиллерии «Южной», добавили в ведомстве, уничтожены подразделения противника недалеко от населённых пунктов Часовой Яр и Богдановка (ДНР).

Как сообщало ИА REGNUM, потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки составили около 900 военных убитыми и ранеными на донецком направлении. В ведомстве добавили, что ВСУ потеряли более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одну гаубицу L-118 производства Великобритании.

ВС России также пресекли на купянском направлении действия диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Кроме того, на данном направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск были поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Двуречное Харьковской области и Новоселовское ЛНР.