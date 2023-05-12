Москва, 12 мая, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Украинские войска попытались перейти в наступление по всей линии фронта на соледарском тактическом направлении. ВС России отбили все атаки, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 12 мая на брифинге.

Андрей Рубцов/ТАСС Военнослужащий расчета самоходной артиллерийской установки «Акация» в зоне проведения СВО

Он уточнил, что ВСУ задействовали в наступательных действиях более 1 тыс. человек и до 40 танков, а также другую военную и специальную технику. Войска киевского режима предприняли 26 атак на всей линии боевого соприкосновения протяжённостью более 95 км.

«Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны опровергло появившиеся в Сети сообщения о якобы прорыве украинских войск на участках линии боевого соприкосновения. В военном ведомстве заявили, что активных боёв на купянском, запорожском и херсонском направлениях нет, общая обстановка в зоне СВО находится под контролем.