В Минобороны сообщили об уничтожении хранилища топлива для техники ВСУ в районе Запорожья

Москва, , 13:26 — REGNUM Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции на Украине уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе Запорожья, сообщили 12 мая в Министерстве обороны России.

Работа РСЗО «Град» в зоне СВО © Андрей Рубцов/ТАСС

«В районе города Запорожье уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ», — сказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

4 мая в Минобороны сообщали, что российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Белогоровки (временно оккупированная часть территории ЛНР) и хранилище топлива группировки войск ВСУ в районе Кировограда.

7 мая президент Чехии Пётр Павел во время визита в Киев заявил, что властям Украины не следует спешить с началом контрнаступления ВСУ. Активные действия нужно начинать тогда, когда к этому всё будет готово, отметил Павел, упомянув в том числе вопрос о достаточном количестве топлива для ВСУ.

1 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что нанесённые ВС России ракетные удары по складам и хранилищам в Павлограде (Днепропетровская область) лишили горючего и боеприпасов три бригады ВСУ. На восстановление ресурсов ВСУ потребуется несколько недель, добавил Рогов.