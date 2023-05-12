Махачкала, , 13:24 — REGNUM В Дагестане силовики ликвидировали двоих экстремистов, которые оказали вооруженное сопротивление при задержании. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе МВД республики.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В полицию поступила информация о вооруженном нападении в районе села Цыйша двух неустановленных лиц на водителя частного такси.

Полицейские установили, что нападавшие — сторонники религиозно-экстремистского течения в исламе: 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний уроженец Каспийска.

«При попытке задержания указанные лица оказали вооруженное сопротивление и ответным огнём были нейтрализованы», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в Ингушетии ликвидировали четырёх человек, напавших на пост ДПС «Волга-14» и сотрудников полиции. Ещё два человека были задержаны и заключены под стражу.

По информации властей, нападавшие объявили себя сторонниками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).