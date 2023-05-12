Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России

Москва, , 13:22 — REGNUM Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) отметил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом 12 мая сообщает пресс-служба ПКР.

Паралимпийский комитет России © Сергей Савостьянов/ТАСС

«Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется», — говорится в сообщении.

В качестве оснований для отмены решения трибунал сослался на процессуальные нарушения. Отмечается, что на генассамблее МПК не было представлено убедительных доказательств, подтверждающих выводы о нарушении обязательств по членству, как об этом заявлял исполком МПК.

При этом трибунал указал, что он не обладает компетенцией для отмены решения исполкома МПК от 30 марта 2022 года о недопуске российских спортсменов к участию в соревнованиях. Соответственно, нет каких-либо выводов о нарушении прав спортсменов.

МПК приостановил членство ПКР в организации 16 ноября 2022 года. 26 декабря ПКР направил жалобу на это решение в апелляционный трибунал.

В марте 2022 года российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, но не были допущены в связи с началом специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле глава МПК Эндрю Парсонс заявил, что организация примет решение по участию российских спортсменов в Паралимпийских играх — 2024 независимо от Международного олимпийского комитета (МОК). После этого ПКР обратился в ООН с просьбой призвать МПК к недопущению дискриминации российских паралимпийцев.