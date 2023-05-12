Москва, 12 мая, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) отменил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом 12 мая сообщает пресс-служба ПКР.

Сергей Савостьянов/ТАСС Паралимпийский комитет России

«Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется», — говорится в сообщении.

Основанием для отмены решения являются процессуальные нарушения. Отмечается, что на генассамблее МПК не было представлено убедительных доказательств, подтверждающих выводы о нарушении обязательств по членству.

При этом трибунал указал, что у него нет компетенции для отмены решения о недопуске российских спортсменов к участию в соревнованиях. Соответственно, нет и каких-либо выводов о нарушении прав спортсменов.

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МПК приостановил членство ПКР в организации 16 ноября 2022 года. 26 декабря ПКР направил жалобу на это решение в апелляционный трибунал.

В марте 2022 года российские паралимпийцы должны были принять участие в Играх в Пекине, но не были допущены в связи с началом специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле глава МПК Эндрю Парсонс заявил, что организация примет решение по участию российских спортсменов в Паралимпийских играх — 2024, независимо от Международного олимпийского комитета (МОК). После этого ПКР обратился в ООН с просьбой призвать МПК к недопущению дискриминации российских паралимпийцев.