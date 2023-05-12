Москва, 12 мая, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Правоохранительные органы обнаружили пропавшую супругу экс-командующего ВДВ России Александра Колмакова. Об этом 12 мая сообщает Telegram-канал «112».

Светлана Шевченко/РИА Новости Полиция

По его информации женщину нашли в съёмной квартире. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Москве неизвестный сообщил экс-командующему Воздушно-десантными войсками России Александру Колмакову о похищении его супруги. 10 мая 62-летняя Тамара Колмакова ушла на работу и перестала выходить на связь. Вечером того же дня её супругу, генерал-полковнику Александру Колмакову позвонил неизвестный, который заявил, что женщина была похищена, и потребовал 1 млн рублей. В случае отказа выплатить деньги звонивший пригрозил физическим насилием в отношении своей жертвы.

18 апреля помощнику сенатора от Оренбургской области Елене Силкиной неизвестный по телефону заявил о похищении её матери — 76-летней Татьяны Григорьевны Адабаш. За её возвращение потребовали заплатить два миллиона рублей. Позже женщина была обнаружена в Твери.