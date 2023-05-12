Москва, , 13:16 — REGNUM Аналитики торговой сети «Перекрёсток» изучили продажи в супермаркетах и выяснили, какие товары стали самыми популярными в майские праздники.

Нико Пиросмани. Пикник

Лидером по росту продаж оказалась охлажденная рыба: спрос на неё увеличился на 55% в сравнении с периодом до длинных выходных. На втором месте — шашлык из мяса, продажи которого выросли на 38%. В «Перекрестке» добавляют, что цена на свиной шашлык собственного производства сети снизилась на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Популярность куриного шашлыка увеличилась на 5%, а цены на него снизились в среднем на 7%.

Третье место в рейтинге заняли специи и приправы, чьи продажи выросли на 37%. Также среди покупателей сети вырос спрос на томатный соус (+15%) и соевый соус (+14%).

Традиционно в период майских праздников рос спрос на свежие овощи. Кабачки и баклажаны присутствовали в 23% покупательских корзин, лук и чеснок — в 18%, картофель — в 17%, шампиньоны — в 16%. Пятерку лидеров закрывают аксессуары для приготовления шашлыков. Так, спрос на уголь увеличился на 19%, на средства для розжига — на 14%.