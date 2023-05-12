Песков: решительно отвергаем заявления о вмешательстве в выборы в Турции

Москва, , 13:15 — REGNUM Россия не вмешивается в электоральные процессы в других странах. Об этом 12 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу.

Предвыборная кампания оппозиционного кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу © Zuma\ТАСС

Ранее Кылычдароглу обвинил Россию в заговорах и фейках в ходе предвыборной кампании в Турции.

«Не знаю, что послужило причиной этому. Мы настаиваем, что мы не вмешиваемся в электоральные процессы других государств… Мы такие заявления решительно отвергаем. Официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи быть не может», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля посоветовал Кылычдароглу вспомнить историю с американцами, которые на протяжении долгого времени обвиняли Москву во вмешательстве в выборы, но в итоге им пришлось признать, что Россия тут ни при чём.

Песков подчеркнул, что Россия дорожит отношениями с Турцией, которая до сих пор занимает ответственную, суверенную и продуманную позицию по целому комплексу проблем. По его словам, это страна, которая ценит двусторонние отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая Кылычдароглу заявил, что в случае победы на предстоящих выборах переориентирует внешнюю политику Турции на Запад, развернув политику «на 180 градусов», а также заверил, что принесёт Турции демократию и возобновит переговоры о вхождении страны в состав Евросоюза.

Выборы президента и парламента Турции пройдут 14 мая. После выхода Индже из гонки кандидатов осталось трое. Основными являются действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от альянса оппозиционных партий Кылычдароглу. Мухаррем Индже 11 мая заявил о выходе из предвыборной гонки.