Москва, 12 мая, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что Соединённые Штаты Америки изучают возможность ослабления антироссийских санкций в обмен на освобождение граждан США, арестованных в России.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

«Эту тему мы не будем комментировать вообще никак», — заявил он журналистам.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность ограниченного снятия санкций с России в рамках сделки по обмену заключёнными.

Как передавало ИА REGNUM, 10 мая в палату представителей конгресса США был внесён проект резолюции, в котором предлагается потребовать от России «немедленного» освобождения арестованного сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича и призвать высших руководителей США обсуждать этот вопрос с руководством России. Также американские парламентарии настаивают на предоставлении консульского доступа к Гершковичу и освобождении арестованного за шпионаж другого гражданина США — Пола Уилана.

Гершкович был задержан с поличным 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США. По версии следствия, он выполнял задания американских спецслужб и пытался получить информацию об объектах ВПК России. Суд принял решение о его аресте сроком на два месяца.