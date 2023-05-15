Москва, , 12:30 — REGNUM Третий сезон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», благодаря которому тысячи российских айтишников получат новые карьерные возможности, стартует с хакатона в Москве уже 19–21 мая.

Иван Шилов, ИА REGNUM

Участников мероприятия ждут в офисе VK, где помимо встреч с экспертами ИТ-индустрии конкурсантам предстоит пройти испытания, за которые предусмотрены денежные призы. Необходимо будет решить кейсы на основе методов машинного обучения и искусственного интеллекта от АНО «Корпоративная академия Росатома», Центрального Банка Российской Федерации, Минприроды России, ООО «СОЛЮШН» и от команды Core ML «ВКонтакте». Регистрация для участников уже открыта

Серия мероприятий проводится по федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Он направлен на поиск, развитие и поддержку талантливых специалистов по созданию продуктов и сервисов с использованием технологий ИИ. Оператор проекта — АНО «Россия — страна возможностей».

«Искусственный интеллект — это самая бурно развивающаяся технология. В 2022 году мы вошли в активную стадию внедрения ИИ-технологий», ― комментирует директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Валерия Воробьева. По её словам, более половины крупных российских организаций уже начали использовать решения на основе искусственного интеллекта. Среди граждан они доступны для всех, у кого есть выход в интернет.

«Наш проект «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» — это важная инвестиция в кадровое развитие России. Проект способствует расширению профессионального ИИ-сообщества, помогает найти молодые таланты и дать им возможности внести свой вклад в развитие цифровой экономики. Только в прошлом году в рамках проекта прошло 25 региональных чемпионатов, восемь окружных хакатонов и три всероссийских чемпионата, которые объединили 19 тысяч участников из 85 регионов. Суммарно они разработали больше 40 тысяч алгоритмов и решений», — пояснила Валерия Воробьева.

В 2023 году участников проекта ждут восемь хакатонов во всех федеральных округах, один всероссийский и один масштабный международный хакатоны по искусственному интеллекту. В Москве 19–21 мая откроется первый окружной хакатон.

«В ходе соревнования участники решают в командах сложные кейсы, создавая прототипы новых продуктов для реализации задач кейсодержателей, в качестве которых выступают федеральные и региональные органы власти, бизнес, вузы и некоммерческие организации. В новом сезоне проекта тысячи российских айтишников получат новые карьерные возможности, выполняя реальные, практические задания бизнеса и государства. Начинающие специалисты и энтузиасты приобретут знания, наберутся опыта, вживую пообщавшись с экспертами из индустрии», ― отметил первый заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

На хакатонах специалисты-разработчики за ограниченное время решают поставленную организаторами бизнес-задачу или социальную проблему в сфере искусственного интеллекта.

Например, Минприроды России в первом хакатоне 2023 года предлагает задачу создать программное решение по видовой классификации птиц. «Применение искусственного интеллекта поможет оперативнее и точнее отслеживать популяцию и составить подробную карту их обитания», — рассказывает первый заместитель директора по цифровой трансформации — руководитель Службы Технического Заказчика ФГБУ «РФИ Минприроды России» Антон Васильев.

Концепция проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» призвана сформировать масштабное сообщество ИТ-специалистов России. В новом сезоне всех участников хакатонов распределят на две лиги: «новички» и «профи». «Каждая лига будет иметь свой набор поощрений. Также победители нового сезона получат рекомендации по дальнейшему развитию и обучению в сфере ИТ, поощрения отдельных идей образовательными курсами по профилю хакатонов, а также возможность включения резюме в базу кандидатов кадрового агентства платформы «Россия — страна возможностей», — рассказал Алексей Агафонов.

Партнерами проекта выступают более 40 компаний и организаций в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта, а также профильные вузы. Одним из партнеров проекта является компания VK, которая уже не первый сезон выступает кейсодержателем.

ИА REGNUM

«Во многих продуктах и сервисах VK применяются технологии ИИ и машинного обучения, поэтому мы открыты как к молодым специалистам, так и уже состоявшимся профессионалам в этой области. Мы рады поддержать «Цифровой прорыв» — этот проект дает возможность ребятам со всей страны проявить себя, работая над решением кейсов и задач, связанных с искусственным интеллектом. В этом сезоне ребята будут работать над кейсом от команды Core ML «ВКонтакте», желаем им удачи и ждем интересных и нестандартных решений», — отметил руководитель команды машинного обучения в VK Дмитрий Парпулов.

Каждый участник «Цифрового прорыва» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, образовательную программу от партнеров конкурса, оценку и обратную связь по разработанным решениям, возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров, а также возможность пройти собеседование и получить результаты HR-оценки.

Амир Утеуов — трехкратный победитель хакатонов по искусственному интеллекту. Его команда Profit разработала несколько интересных проектов в области ИИ: модель машинного обучения для выявления нарушений при обороте продукции животного происхождения, алгоритм, позволяющий предотвратить пожары на ранней стадии, а также решение, помогающее выделять цветом коррупциогенные факторы в нормативно–правовых актах. «Задача интересная и необычная для нас. Разработчики предоставили нам широкий полет для размышлений и наших возможностей. Мы с большим удовольствием примем участие и в других хакатонах», — рассказал Амир Утеуов. После соревнований ему поступило предложение работы в группе компаний VK. В 2022 году на проекте «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» Амир выступил уже в роли жюри и эксперта.

В 2021 году одним из победителей хакатонов и лекций по ИИ стал 17-летний житель Чувашии Станислав Тунгулов. В составе команды SIMP он стал создателем лучшей интерактивной схемы города, на которой обозначены объекты инфраструктуры. В «Цифровой прорыв» Станислава привел интерес к ИТ, программированию и, в частности, искусственному интеллекту. «Мы стали более уверены в своих силах, то есть мы знали, что мы можем делать многие вещи, а тут мы узнали, что точно идем в правильном направлении, есть к этому талант, нужно развиваться дальше», — поделился впечатлениями от участия в конкурсе Станислав.

Федеральный проект «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика» призван создать все условия для того, чтобы предприятия и граждане использовали продукты и услуги, основанные на отечественных технологиях искусственного интеллекта. Благодаря этому проекту обучение в сфере ИИ доступно не только школьникам и студентам, но и взрослому населению. В России уже созданы шесть исследовательских центров на базе крупных образовательных и научных организаций. В вузах открываются программы магистратуры и бакалавриата по искусственному интеллекту.