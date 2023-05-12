Москва, 12 мая, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимыми посягательства на российскую собственность за рубежом. Таким образом он прокомментировал заявления представителя Еврокомиссии (ЕК) об использовании российских активов для восстановления Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

Накануне представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что у Евросоюза есть юридическое заключение о том, что активы России можно использовать для восстановления Украины. Он также добавил, что замороженные средства, в частности активы Центробанка России, пойдут на восстановление инфраструктуры Украины после завершения конфликта.

«Надо посмотреть, что они предоставят. Это абсолютно недопустимо, такие посягательства», — заявил Песков, добавив, что Москва намерена защищать свои интересы.

Как передавало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря Государственного секретариата страны по экономике Фабиана Майенфиша, Швейцария считает юридически возможным использовать средства ЦБ России, находящиеся в стране, для восстановления Украины. Он уточнил, что речь идёт о сумме 7,4 млрд франков ($8,3 млрд). Вместе с тем позиция Швейцарии по замороженной недвижимости и активам России на сумму $8,1 млрд не изменилась.

Банк России продолжает вести работу по возвращению «замороженных» российских резервов в евро и долларах. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина напомнила, что ранее президент Владимир Путин своим указом ввёл ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран.

Бельгия получила 200 млн евро в качестве доходов от замороженных российских активов и направит все средства на оказание помощи Киеву. Об этом 4 мая объявил бельгийский премьер-министр королевства Александер Де Кроо в Гааге.

Депутат Госдумы Алексей Диденко назвал Бельгию «барыгой» за изъятие активов России. «Европейские страны превратились в барыг, торговцев краденым. А как иначе назвать намерение бельгийских официальных лиц направить доходы с украденных российских активов в качестве помощи стране 404?» — такое заявление сделал Диденко.