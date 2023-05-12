Песков: накачивание Украины западным оружием продолжится, Россия к этому готова

Москва, , 13:00 — REGNUM Россия готова к накачиванию Украины западным оружием, заявил 12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО © Константин Михальчевский/РИА Новости

Таким образом представитель Кремля прокомментировал решение властей Британии передать Киеву крылатые ракеты большой дальности.

«Продолжается и будет продолжаться дальнейшая накачка вооружениями Украины из стран коллективного Запада. Это плохо», — сказал Песков.

На уточняющий вопрос журналистов, готова ли к этому Россия, представитель Кремля ответил утвердительно.

«Безусловно», — сказал Песков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство CNN со ссылкой на источники заявило, что Британия поставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow в преддверии ожидаемого наступления ВСУ. По информации агентства, дальность данных авиационных крылатых ракет позволит Киеву наносить удары вглубь территории новых регионов России.

Глава минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передаёт Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.