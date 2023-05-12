Москва, , 12:57 — REGNUM Санкционная политика в отношении России оказалась неэффективной, но страны коллективного Запада никогда не признаются в этом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 мая журналистам.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, в последнее время аналитики стали чаще рассуждать о степени эффективности санкций и о том, как это обоюдоострое оружие вредит самой Европе. Люди задаются вопросами, и это скорее хорошо.

«Здесь много неоспоримых фактов. Мы хотели бы, чтобы люди стран коллективного Запада знали, что им приходится платить за ошибочную, неверную политику своего руководства», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, что будет, если страны Запада отменят санкции и попросят прощения, Песков подчеркнул, что подобных заявлений Россия не дождётся никогда.

Как сообщало ИА REGNUM, в странах Запада продолжают звучать заявления о неэффективности антироссийских санкций и их возможной отмене. Телеканал CNN сообщил, что США не исключают возможности ограниченного снятия санкций в рамках сделки по обмену заключёнными.

Обозреватели журнала The Spectator отмечают, что Запад вступил в санкционную войну с Россией, ошибочно оценив степень своего влияния в мире. Другие страны не захотели вводить ограничения против России и её граждан, и надежды Запада на капитуляцию Москвы не оправдались. Российская экономика выстояла и быстро переориентировалась с Запада на Восток и Юг.