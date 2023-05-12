Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о контрнаступлении ВСУ

Москва, , 12:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 12 мая не стал комментировать информацию о контрнаступлении ВСУ.

Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Гунеев /РИА Новости

«Слушайте, это касается хода специальной военной операции. Здесь я не буду ничего говорить. Это прерогатива министерства обороны», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как сообщения о контрнаступлении украинских войск воспринимают в Кремле.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не обязан «перед кем-то отчитываться» по планируемому наступлению. Оно, отметил Данилов, будет тогда, когда соответствующее решение примет украинское военно-политическое руководство. По его словам, некоторые страны ещё не выполнили договорённости о поставках оружия «по тем или иным причинам».

Украинский президент Владимир Зеленский накануне утверждал, что ВСУ нужно больше времени для подготовки наступления, а если украинская армия начнёт действовать прямо сейчас, то понесёт большие потери в живой силе. Глава киевского режима постарался заверить западных журналистов в том, что боевые бригады ВСУ готовы, но всё еще ждут «некоторых вещей», в частности бронетехнику. Вместе с тем Песков 12 мая отметил, что Россия готова к накачиванию Украины западным оружием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов считает, что, когда Зеленский говорит о том, что украинская армия пока не готова к контрнаступлению и ей нужно больше времени, это можно понимать, как попытку и оправдаться перед западными партнёрами, и выпросить у них ещё что-нибудь.