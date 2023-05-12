Ростов-на-Дону, 12 мая, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Руководитель предприятия оборонно-промышленного комплекса «ОКТБ «Вектор» Анатолий Михалин осуждён за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Решение суда

Отмечается, что Батайский городской суд Ростовской принял решение назначить Михалину наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. В ведомстве добавили, что столь мягкое наказание осуждённому обусловлено, вероятно, тем, что он полностью признал вину и возместил ущерб.

По данным правоохранителей, в течение двух лет Михалин умышленно включал фиктивные затраты в стоимость продукции гособоронзаказа.

При этом отмечается, что приговор по второй части статьи 201.1 УК РФ, предполагающий тяжкие последствия, в России вынесли впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым на предприятиях при срыве ими гособоронзаказа будет вводиться внешнее управление. Речь идёт о правилах на период военного положения. Использовать такую меру будут в том числе за «непринятие мер» по обеспечению поставок продукции по гособоронзаказу.