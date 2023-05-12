Москва, 12 мая, 2023, 12:51 — ИА Регнум. У Кремля нет информации о том, что стороны переговоров по продлению зерновой сделки близки к заключению соглашения, обсуждение вопроса продолжается, заявил 12 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Так он прокомментировал высказывания представителей министерства обороны Турции, которые ранее отметили, что стороны близки к заключению соглашения.

«Пока никакой информации нет на этот счет. Вчера был брифинг нашего представителя, который был на переговорах в Стамбуле. Контакты продолжаются и будут продолжаться», — сказал Песков.

Он также прокомментировал заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который ранее отметил, что переговоры могут завершиться телефонным разговором президентов России и Турции.

«Чтобы состоялась сделка, разговор двух президентов не поможет. Для этого нужно, чтобы была реализована вторая часть сделки», — сказал пресс-секретарь президента.

Пока в графике Владимира Путина нет переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом, но, возможно, они появятся, добавил Песков.

С 10 мая в Стамбуле проходят многосторонние переговоры с участием представителей России, Украины ООН и Турции, на которых рассматривается вопрос о продлении зерновой сделки. ООН, Украина и Турция ожидают, что Москва даст согласие на продление сделки. Россия со своей стороны требует полного выполнения условий, которые содержатся в тексте подписанного в 2022 году соглашения и касаются в том числе разблокировки экспорта зерна, а также иных вопросов.

Требования России систематически игнорируются, отмечали ранее в Кремле и МИД РФ. «Черноморская инициатива» постепенно превратилась в «зерновую сделку» и используется исключительно для получения Украиной дополнительных доходов, продукция поставляется отнюдь не в беднейшие страны, заявил в апреле 2023 года глава МИД России Сергей Лавров. Если требования России выполнены не будут, сделку, срок которой заканчивается 18 мая, не продлят, подчеркнул 11 мая заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.