Глава СНБО Данилов заявил, что Украина не обязана перед кем-то отчитываться по контрнаступлению

Киев, , 13:06 — REGNUM Украина не обязана «перед кем-то отчитываться» по планируемому наступлению, заявил 12 мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов © Volodymyr Tarasovukrinform/Global Look Press

«Пока не будут выполнены все подготовительные работы, не будет достаточного количества оружия, не будут проведены все учения, слаживание, никто не будет принимать такие решения», — сказал он в эфире украинского ток-шоу «Говорит великий Львов».

По его словам, Украина будет действовать по своему плану и не должна «перед кем-то отчитываться». Наступление, отметил Данилов, будет тогда, когда соответствующее решение примет украинское военно-политическое руководство.

«Некоторые страны выполнили договоренности о поставках оружия. Некоторые по тем или иным причинам пока ещё задерживаются», — рассказал глава СНБО, добавив, что это не связано с изменением позиции.

Данилов подчеркнул, что есть определенные технические моменты, требующие дополнительного времени, однако «оружие, которое было обещано, обязательно будет».

Тем временем телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что ВСУ начали проводить «формирующие» операции накануне ожидаемого контрнаступления, которые включают в себя нанесение ударов по складам оружия, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о «прорыве» ВСУ обороны на участках линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Однако Минобороны России опровергло эту информацию.

В ведомстве сообщили, что на купянском, запорожском и херсонском направлениях активные действия не ведутся. Общая обстановка в районе проведения спецоперации находится под контролем.