София, , 12:56 — REGNUM В Болгарии изменили правила посещения республики для туристов с многократными шенгенскими визами, теперь въезд в страну по неоткрытому «шенгену» запрещён. Текст соответствующего решения Совета министров Болгарии опубликовало издание «Държавен вестник».

Болгария Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно текста документа, теперь обладателям мультивиз до въезда в Болгарию нужно хотя бы раз побывать в одной из стран, входящих в Шенгенскую зону. Подобные правила начали действовать в отношении виз Кипра и Румынии, с такими визами можно въехать в Болгарию после посещения страны, которая выдала визу.

Болгария не входит в Шенгенскую зону, власти этой страны разрешают въезд в республику с шенгенской, румынской или кипрской визами.

Как передавало ИА REGNUM, согласно данным портала SchengenVisaInfo, в 2022 году граждане России пытались получить шенген 687 тыс. раз, в 10% случаях в получении визы было отказано.

Самый большой процент отказов зафиксирован у консульства Швеции в Москве — 30,8%, разрешение на въезд не получили почти 5 тыс. заявителей. За ними следуют австрийские дипломаты (доля отказов 27,8%), а также консульство Мальты в Москве и консульство Чехии в Санкт-Петербурге — отказ получили четверть соискателей. Пятёрку замыкает консульство Норвегии в Москве (доля отказа 24%).

В настоящее время гражданам Российской Федерации запрещён въезд с туристическими целями в такие страны, как Польша, Латвия, Литва, Чехия, Финляндия и Эстония. Шенген также не выдают Бельгия, Нидерланды, Дания и Словакия.