Daily Express: Байден признавался в ненависти к англичанам из-за своего происхождения

Лондон, , 12:44 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джо Байден недипломатично высказывался в адрес англичан, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на экс-министра международного развития Великобритании Рори Стюарта.

Джо Байден © ЕРА/BONNIE CASH/POOL/ТАСС

По словам собеседника газеты, отношение американского лидера к «основному союзнику» США не отличалось теплотой ещё во времена его вице-президентства при Бараке Обаме.

Стюарт добавил, что, когда Байдена информировали об Ираке в конце нулевых, одна из знакомых британского экс-министра «пришла, чтобы проинструктировать его и попытаться объяснить суннитско-шиитское противостояние в Ираке».

«И он, тогда вице-президент Обамы сказал: «Я полностью понимаю ситуацию. Они ненавидят друг друга. Вот я ирландец. Я ненавижу англичан», — сказал Стюарт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джо Байден не присутствовал на церемонии коронации Карла III, которая состоялась 6 мая. Time пишет, что нежелание Байдена присутствовать при дворе вызвано личной неприязнью к британской монархии.

Президент США Байден всегда гордился своим ирландским происхождением по материнской линии. В мемуарах он писал, что его родственники крепко держались за «ирландские обиды» и выражали презрение к британской монархии, колонизировавшей Ирландию на протяжении сотен лет.