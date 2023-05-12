Москва, 12 мая, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Параллельный импорт в Россию подсанкционных товаров оказался очень эффективным, и ЕС не может придумать надёжного способа борьбы с этим механизмом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв. Так он прокомментировал планы ЕС запретить государствам, не входящим в этот союз, продавать в Россию купленные в Европе товары.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Как пояснил Ковалёв, в ЕС поняли, что используемый РФ реэкспорт фактически нивелирует действие тех санкций, которые ввёл Запад, и теперь пытаются перекрыть России эту возможность. Однако маловероятно, что Брюссель преуспеет в этом.

«Для того, чтобы обеспечить выполнение таких правил, потребуется очень серьёзный контроль за тем, кто и как продаёт. В реальной жизни отследить все мельчайшие движения любых компаний нереально. Вспомните 1990-е годы и так называемых «челноков». Как вы их всех отследите, если их миллионы? Так что в то, что эти меры станут настолько существенным фактором, который обвалит российскую экономику, я не верю», — сказал Ковалёв.

По его словам, ЕС уже давно обещает, что будет бороться с теми методами, которые позволяют России обходить введённые против неё ограничения, и, соответственно, давить на те страны, которые не присоединились к санкциям: Турцию, страны Центральной Азии, Индию и Китай.

«Однако глобальная экономика устроена таким образом, что вычеркнуть из неё такую гигантскую страну, как Россия, просто невозможно. Если есть спрос, то всегда будет предложение. Всегда будут искать обходные пути для того, чтобы преодолеть искусственно созданные барьеры. Это вполне реально и вполне понятно», — подытожил Ковалёв.

Ранее западные СМИ со ссылкой на дипломатические круги ЕС сообщили, что власти Германии решили более эффективно бороться с компаниями, которые уклоняются от соблюдения санкций против России. В частности, речь идёт о том, что компании из стран, не входящих в ЕС, следует обязать не поставлять в Россию купленные в Европе определённые товары. Более того, эти компании не должны продавать эту продукцию другим организациям, если те, в свою очередь, не подпишут пункт «Не для России» в соответствующих соглашениях.

При этом издание The Spectator констатировало, что Запад потерпел фиаско в экономической войне, развязанной им против РФ, так как российская экономика не разрушилась, а перестроилась и переориентировалась на Восток и Юг. Результаты этого просчёта теперь очевидны. В то же время европейская экономика страдает от чувствительных последствий резкого отказа от российских энергоносителей.