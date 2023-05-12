Жительница Москвы заявила, что убила 4-летнего сына в приступе шизофрении

Москва, , 12:32 — REGNUM Жительница Москвы, задержанная за убийство 4-летнего сына, заявила, что страдает шизофренией. Об этом сообщил 12 мая Telegram-канал «МК: срочные новости».

Жительница Москвы, задержанная за убийство 4-летнего сына Кадр из видео

Женщина рассказала полицейским, что приступы чередовались с периодами, когда болезнь отступала. Она освоила профессию маркетингового аналитика, пыталась работать, а в прошлом году решила учиться управлению проектами.

Накануне во время приступа 41-летняя мать придушила ребёнка, а затем ударила ножом.

Как сообщало ИА REGNUM, соседи женщины вызвали полицию вечером 11 мая. Правоохранители, взломав дверь, обнаружили в квартире убитого 4-летнего мальчика. В телефоне матери нашли фотографии с телом ребёнка с нанесёнными ножевыми ранениями. В отношении женщины возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. Её задержали, следователи ходатайствуют о помещении под стражу.