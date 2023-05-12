Москва, 12 мая, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Жительница Москвы, задержанная за убийство 4-летнего сына, заявила, что страдает шизофренией. Об этом сообщил 12 мая Telegram-канал «МК: срочные новости».

Кадр из видео Жительница Москвы, задержанная за убийство 4-летнего сына

Женщина рассказала полицейским, что приступы чередовались с периодами, когда болезнь отступала. Она освоила профессию маркетингового аналитика, пыталась работать, а в прошлом году решила учиться управлению проектами.

Накануне во время приступа 41-летняя мать придушила ребёнка, а затем ударила ножом.

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Как сообщало ИА REGNUM, соседи женщины вызвали полицию вечером 11 мая. Правоохранители, взломав дверь, обнаружили в квартире убитого 4-летнего мальчика. В телефоне матери нашли фотографии с телом ребёнка с нанесёнными ножевыми ранениями. В отношении женщины возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. Её задержали, следователи ходатайствуют о помещении под стражу.