Москва, 12 мая, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва, приезжавшая в Москву в начале мая 2023 года, несколько дней назад покинула Россию, передают 12 мая СМИ со ссылкой на помощницу певицы Елену Чупракову.

РИА Новости Алла Пугачева уезжает после церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным

«Алла Борисовна улетела ещё несколько дней назад», — цитирует Чупракову ТАСС.

Пугачёва уехала из России вместе с мужем Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) весной 2022 года. Галкин выступил с резкими антироссийскими заявлениями, Пугачёва его поддержала, раскритиковав его оппонентов и заявив, что эти граждане России «были холопами и стали рабами».

3 мая певица прилетела в Москву и три дня спустя пришла на похороны модельера Валентина Юдашкина, который скончался 2 мая на 60-м году жизни. На церемонии прощания с Юдашкиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поцеловал Пугачёвой руку и заявил, что рад её видеть.

В День Победы 9 мая Пугачёва опубликовала на своих страницах в социальных сетях фотографии из своего архива, где она запечатлена вместе с ветеранами Великой Отечественной войны. В подписи к фотографии певица назвала их «друзьями-однополчанами».

В апреле 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Пугачёву на предмет финансирования ВСУ. Он отметил, что певица не только сама критикует специальную военную операцию России на Украине, но и поддерживает деятелей культуры, которые выступают с аналогичных позиций и оказывают финансовую помощь Украине.