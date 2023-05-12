Москва, , 12:32 — REGNUM В Москве неизвестный сообщил экс-командующему Воздушно-десантными войсками России Александру Колмакову о похищении его супруги, рассказал корреспонденту ИА REGNUM знакомый с обстоятельствами происшествия источник.

Александр Колмаков © Андрей Стенин/РИА Новости

По его информации, 10 мая 62-летняя Тамара Колмакова ушла на работу и перестала выходить на связь. Вечером того же дня её супругу, генерал-полковнику Александру Колмакову позвонил неизвестный. Он заявил, что женщина была похищена, и потребовал 1 млн рублей.

В случае отказа выплатить деньги звонивший пригрозил физическим насилием в отношении своей жертвы. Офицер обратился в полицию, в настоящее время стражи порядка ведут поиск супруги и её похитителей.

Как передавало ИА REGNUM, 18 апреля помощнику сенатора от Оренбургской области Елене Силкиной неизвестный по телефону заявил о похищении её матери — 76-летней Татьяны Григорьевны Адабаш. За её возвращение потребовали заплатить два миллиона рублей. Позже женщина была обнаружена в Твери. Она всё то время, пока её искала полиция, перемещалась по Московской области, следуя указаниям мошенников. В итоге Адабаш уехала из Подмосковья на электричке в Тверь, где остановилась в одной из гостиниц. Полиция сообщила, что, вероятно, покинуть квартиру пенсионерку заставили мошенники, координируя её действия по телефону.