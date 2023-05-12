Лондон, 12 мая, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Астрономы из Великобритании сообщили о крупнейшем за всю историю наблюдений космическом взрыве. По своим масштабам он в 100 раз превышает Солнечную систему. Об этом 12 мая сообщает издание The Guardian со ссылкой на исследование.

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«Астрономы засняли крупнейший космический взрыв, который когда-либо наблюдался», — говорится в материале.

Предполагается, что взрыв мог произойти в связи с поглощением сверхмассивной черной дырой огромного газового облака. По оценкам, вспышка находится на расстоянии 8 млрд световых лет от Земли.

Взрыв зафиксировали год назад, однако на протяжении всего времени он не привлекал внимания учёных. По мере того, как яркость явления начала увеличиваться, астрономы приняли решение о проведении дополнительных исследований.

По оценкам специалистов, взрыв представляет собой огненный шар, который в 2 трлн раз превышает яркость Солнца. За три года он высвободил в 100 раз больше энергии, чем может Солнце за 10 млрд лет своей жизни.

Результаты исследования опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Как сообщало ИА REGNUM, в Международной метеорной организации назвали причину яркой вспышки над Киевом, произошедшей 19 апреля. Согласно опубликованным данным, её вызвал метеорит диаметром 50 см и массой 200–300 кг. После необычайно яркой вспышки в небе над Киевом прогремели несколько взрывов, и глава офиса украинского президента Андрей Ермак поспешил написать в социальных сетях, что это явление стало результатом работы украинской системы ПВО, но вскоре удалил сообщение. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко связал небесный инцидент с падением на Землю космического спутника NASA. Но и эта версия была опровергнута самим Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства.