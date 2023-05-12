Военкор Руденко: в ДНР взяли в плен бойца ВСУ, вырывавшего золотые зубы у погибших

Донецк, , 12:15 — REGNUM В зоне спецоперации в ДНР российские бойцы взяли в плен боевика ВСУ, в карманах которого были обнаружены золотые коронки зубов, ювелирные украшения и плоскогубцы. Об этом сообщил репортёр ВГТРК Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

По его данным, украинский боевик был взят в плен в районе Яковлевки.

«Очередной «повар». Я не воевал, я не убивал, я сало резал, на стол накрывал… Как дальше оказалось, «Мыколка» ещё и неплохой стоматолог. При помощи плоскогубцев избавлял денацифицированных побратимов от лишних золотых зубов. А местных, судя по всему от ювелирки», — написал корреспондент.

Как передавало ИА REGNUM, по словам пленного украинского солдата Петра Панайотова, многие солдаты ВСУ страдают наркотической зависимостью, этот диагноз не является отводом для призыва в Вооруженные силы Украины.

По словам иностранного наёмника, который воюет против России на стороне Киева, оставшиеся в Артёмовске мирные жители ждут российских военнослужащих.

«Оставшиеся мирные жители, некоторые с детьми, ждут русских. Мы все это знаем. Мы не доверяем им, и это взаимно. Эти гражданские представляют угрозу», — приводит слова наёмника газета Le Monde.

Корреспонденты приводят слова 55-летнего военнослужащего теробороны из Харькова, который заявил, что в Артёмовске они ощущают себя захватчиками.