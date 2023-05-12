Газпром: проектные работы по газопроводу «Союз Восток» через Монголию почти завершены

Улан-Батор, , 12:09 — REGNUM Проектно-изыскательские работы по проекту строительства газопровода «Союз Восток» через Монголию в Китай выполняются в полном соответствии с утвержденными планами и находятся в завершающей стадии, сообщила 12 мая пресс-служба Газпрома.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Участники заседания обсудили ход выполнения проектно-изыскательских работ по проекту строительства магистрального газопровода «Союз Восток», — сказано в сообщении.

Пресс-служба отметила, что работы выполняются в полном соответствии с утвержденными планами и находятся в завершающей стадии.

В сообщении сказано, что эти вопросы обсуждались 12 мая на заседании совместной рабочей группы под руководством замглавы Газпрома Виталия Маркелова и вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана, которое прошло в Улан-Баторе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Газпрома Алексей Миллер и вице-премьер Монголии 28 февраля 2022 года подписали договор на проектирование газопровода «Союз Восток», который должен против по территории России, Монголии и Китая.

Этот газопровод позволит ежегодно поставлять в Китай около 50 млрд куб. м газа. Общая протяженность газопровода по территории Монголии составит 962,9 км. Строительные работы по проекту могут начаться в 2024 году, газопровод может начать работу в 2027–2028 годах.

Bloomberg ранее сообщало, что Газпром прокладывает путь к новой газовой сделке с Китаем из-за санкционного давления на Россию. Отмечалось, что это могло бы ослабить зависимость Газпрома от Европы.