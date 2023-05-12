В МИД РФ допустили асимметричный ответ на блокировку счетов загранучреждений в Польше

Москва, , 11:51 — REGNUM Москва допускает применение асимметричных мер в ответ на блокировку счетов посольства и торгпредства России в Польше. Об этом говорится в опубликованном 12 мая комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, уже в соответствии с принципом взаимности «польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках».

«Допускаем и возможность использования в ответ асимметричных мер», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства РФ.

Также Андреев сообщил, что российские дипломаты давно приготовились к тому, что нужно будет покинуть Польшу в случае разрыва дипломатических отношений.

По словам дипломата, у сотрудников российского диппредставительства нет «никаких особых переживаний» в связи с отъездом из Польши».

Также отметим, 9 мая агрессивная толпа не позволила послу России в Польше Сергею Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. «Активисты» требовали, чтобы Андреев снял георгиевскую ленточку. Посол был вынужден уехать, не возложив цветы. Власти Польши знали, что глава дипмиссии намерен по традиции посетить кладбище, однако необходимых мер принято ими не было, отмечали в МИД РФ.