Суд в Оренбурге прекратил уголовное дело в отношении экс-министра Лабузова в связи с его смертью

Оренбург, , 11:48 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего министра образования Оренбургской области Вячеслава Лабузова прекращено в связи с его смертью. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга.

Вячеслав Лабузов minobr. orb.ru

Лабузов умер 1 февраля 2023 года в возрасте 65 лет. Он обвинялся в превышении полномочий, взяточничестве и легализации имущества, полученного преступным путём.

Лабузов занимал должность министра образования Оренбургской области с 2008 по 2018 год. В конце 2018 года он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Местные СМИ писали об обысках в министерстве и в доме чиновника.

В 2020 году бывшему министру предъявили обвинение, а в феврале 2021-го начался судебный процесс.

По версии следствия, в 2010–2018 годы экс-глава регионального министерства обазования добивался заключения контрактов на ремонт школ и детсадов с подконтрольными ему строительными фирмами. Без проведения конкурсных процедур было заключено контрактов с подрядчиками примерно на 1,5 млрд рублей. Также за счёт подрядчиков бывший чиновник совершал турпоездки за границу, общая стоимость путёвок оценивается более чем в 2 млн рублей. Кроме того, в элитном поселке Оренбурга для него был построен жилой дом стоимостью более 48,5 млн рублей.