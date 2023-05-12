78.ru: избитую актрису из «Улиц разбитых фонарей» Гридасову перевели в ожоговую реанимацию

Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM Актриса театра и кино Марина Гридасова, которая известна по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», находится в ожоговой реанимации в Санкт-Петербурге. Об этом 12 мая сообщает портал 78.ru

Актриса театра и кино Марина Гридасова Кадр из видео

По его информации, актрису в состоянии средней степени тяжести доставили в одно из медучреждений 2 мая. Сначала её положили в шоковую реанимацию, затем перевели в ожоговую реанимацию.

Уточняется, что там актриса находится до сих пор. По информации журналистов, у неё диагностировали воспаление лёгких, переохлаждение, пневмонию. Сейчас к актрисе не пускают посетителей. Издание, ссылаясь на слова её близких, уточняет, что через два-три дня пациентку обещали перевести в обычную палату.

Как передавало ИА REGNUM, Гридасову обнаружили в реанимации через десять дней после ухода из своей квартиры ранним утром 1 мая. По информации СМИ, 63-летнюю актрису избили и могли изнасиловать. Установлено по камерам видеонаблюдения, что около пяти утра Гридасова вышла из дома и направилась в сторону набережной. Соседи в этот же день заметили открытую дверь в её квартире. В течение дня и в последующие Гридасова не появилась. Они сообщили в полицию о пропаже актрисы. При этом известно, что женщина не взяла с собой телефон.