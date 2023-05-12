Москва, 12 мая, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Бывший футболист «Спартака», «Химок» и «Динамо» Александр Каракин скончался в больнице из-за тяжёлых травм, полученных в результате ДТП в ночь на 12 мая. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео На месте ДТП

У 32-летнего спортсмена диагностировали перелом черепа, ребёр и бедренной кости, а также гемопневмоторакс. Врачи пытались его спасти на протяжении нескольких часов.

«Спортсмен не был пристёгнут. Предварительно, причиной ДТП стала резина для Track Racing», — говорится в сообщении.

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По данным СМИ, ДТП с участием Каракина произошло на 30-м км Минского шоссе. Его автомобиль Nissan GTR на полной скорости влетел в отбойник во время уличных гонок. В машине с Каракиным находился оператор, он остаётся в больнице в тяжёлом состоянии.

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