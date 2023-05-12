Захарова: Зеленский составил бы достойную конкуренцию конкурсантам «Евровидения-2023»

Москва, , 13:17 — REGNUM Европейский вещательный союз напрасно отклонил просьбу украинского президента Владимира Зеленского, который хотел выступить в финале «Евровидения», написала 12 мая в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что украинский лидер в 2023 году «составил бы участникам «Евровидения» достойную конкуренцию».

Евровидение Daniel Aragay

Финалисты конкурса «Евровидение-2023» уже определены, 13 мая они выступят в Ливерпуле. За первое место и главный приз в виде хрустального микрофона будут бороться участники из Албании, Кипра, Эстонии, Бельгии, Австрии, Литвы, Польши, Австралии, Армении, Словении.

О том, что президенту Украины не разрешили выступить с видеообращением в финале, поскольку существует запрет на политические или аналогичные заявления, написала газета Times. Но офис главы киевского режима 12 мая поспешил опровергнуть обращение.

«Мы не обращались к организаторам песенного конкурса «Евровидение» с предложением онлайн-выступления во время финала или на любом другом этапе конкурса», — заявил в соцсетях пресс-секретарь Сергей Никифоров. Внимание общественности привлекла также видеозапись с украинским лидером, пообещавшим смерть всем, кто находится в Кремле. В соцсетях начали распространяться слухи о проблемах со здоровьем у самого Зеленского: многие обратили внимание на опухший вид украинского президента, мешки под глазами, помятость и заторможенную речь.

Как сообщало ИА REGNUM, победителем конкурса «Евровидение-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra и, по правилам, мероприятие 2023 года должно было состоятся в стране-победительнице, но организаторы перенесли конкурс в Великобританию, чей исполнитель занял второе место. С началом спецоперации на Украине Европейский вещательный союз (EBU) решил отстранить Россию от «Евровидения», чтобы не портить конкурсу «репутацию». При этом политические лозунги, прозвучавшие в прошлом году от украинской группы со сцены, организаторы оставили без внимания, заявив, что это якобы не нарушает правил конкурса.