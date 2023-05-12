Москва, 12 мая, 2023, 12:00 — ИА Регнум. В Москве задержали брачную аферистку, которая получила почти 6 млн рублей от сотрудницы ПАО «Роснефть» за обещание найти мужа и скрылась. Об этом 12 мая сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Брак

В мае 2021 года 59-летняя сотрудница компании заключила договор на оказание брачных услуг с клубом знакомств «Вместе и навсегда» на общую сумму 5,9 млн рублей.

После этого представители агентства, получив денежные средства и, по данным следствия, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, скрылись вместе с деньгами.

10 мая сотрудники полиции задержали в Москве 44-летнюю гражданку. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Шереметьево задержали жителя Москвы, который обманул пенсионерку на 6,7 млн рублей и квартиру в Санкт-Петербурге. Женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они уговорили её продать недвижимость, а деньги передать «сотруднику банка».