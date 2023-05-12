Правительство РФ установило выплаты военным врачам и медперсоналу с 2024 года

Москва, , 11:40 — REGNUM С 1 января 2024 года фельдшеры, врачи, медсёстры, приезжающие работать в гарнизонные медучреждения, будут получать единовременные компенсационные выплаты. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба правительства России.

Военные медики 195-го медицинского батальона ВС РФ проводят операцию в госпитале в Луганской Народной республике © Евгений Биятов/РИА Новости

Соответствующее постановление было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. Отмечается, что данная мера будет способствовать увеличению числа таких специалистов в военно-медицинских подразделениях. Выплаты для медработников будут зависеть от местоположения воинских частей.

Так, для врачей, прибывших на работу в воинские части, расположенные вне населённых пунктов в районах Крайнего Севера, Дальневосточном федеральном округе и регионах, входящих в состав Арктической зоны России, выплата составит два млн рублей. Для медицинских сестёр и фельдшеров — один млн рублей.

Врачам, прибывшим на работу в гарнизонные медицинские санчасти, находящихся на труднодоступных и удалённых территориях, будут выплачивать 1,5 млн рублей, медицинским сёстрам и фельдшерам — 750 тысяч рублей.

Специалистам, которые будут работать в воинских частях, дислоцированных вне населённых пунктов на других территориях, предусмотрены выплаты в один млн рублей для врачей и 500 тысяч рублей для медицинских сестёр и фельдшеров.

Отмечается, что в этой программе смогут участвовать не только практикующие врачи, но и выпускники медицинских вузов. При этом основным условием получения данной выплаты является готовность отработать не менее пяти лет.

В России для медработников, приезжающих в сельские и отдалённые районы, действуют похожие программы — «Земский фельдшер» и «Земский доктор».

Как передавало ИА REGNUM, 11 января президент России Владимир Путин заявил, что правительству необходимо продумать меры поддержки для медицинских работников в новых субъектах России, где медики работают в очень тяжёлых условиях.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 26 ноября заявил о необходимости увеличения численности медиков в новых регионах страны. С этой целью в российскую систему высшего медицинского образования войдут два медицинских вуза в Донецке и Луганске.

В Донецкой Народной Республике рассмотрят возможность организовать командировки работников скорой помощи из субъектов России, взявших шефство над регионом. Соответствующее поручение минздраву ДНР дал временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин.