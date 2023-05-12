Тюмень, , 11:30 — REGNUM Тюменский областной суд признал местного жителя виновным в избиении сожительницы и убийстве трехмесячной дочери, приговорив его к 20 годам лишения свободы. Об этом 12 мая сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

Вячеслава Фисенко, избивший до смерти трёхмесячную дочь Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком 1 год и 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Суд установил, что 20 октября 2022 года мужчина употреблял спиртное с сожительницей и их общей знакомой.

В ходе общения возник конфликт, мужчина избил сожительницу и ребёнка. Пострадавшие были госпитализированы, но девочку спасти не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, двухлетняя девочка, которую в начале апреля избил отец, скончалась в реанимационном отделении больницы в Хабаровском крае.

По данным следствия, в ночь на 2 апреля 35-летний житель посёлка 52-й километр в районе имени Лазо избил свою дочь поленом, а затем схватился за нож. Мать оттащила мужчину от ребёнка, затем вызвала скорую помощь и полицию. Отца задержали, девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии.