Аналитик спрогнозировал, чем Европе аукнется ужесточение санкций против РФ
Москва, 12 мая 2023, 11:44 — REGNUM Европейскому союзу осталось лишь затыкать дыры в уже введённых против России энергетических санкциях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Так он прокомментировал сообщения Politico о том, что в ЕС задумались об ужесточении энергетических санкций против России.
«Ужесточение энергетических санкций будет идти по пути затыкания тех дыр, которые будут обнаружены в ранее принятых. Будут вводиться ужесточающие меры для нарушителей. У ЕС остается всё меньше возможностей расширять энергетические санкции. Осталось два больших энергетических направления, которые до сих пор не закрыты: атомное и газовое», — сказал Фролов.
По его мнению, сейчас не приходится ждать, что ЕС решится ввести на эмбарго на газ. Введение даже формальных запретов на СПГ из России может привести к резкому скачку цен в Европейском союзе, власти которого только-только отрапортовали о том, что цены снижаются. Введение запретов на закупку трубопроводного газа также вряд ли возможно.
«Ну а атомная отрасль является камнем преткновения в отношениях с Венгрией, где строится АЭС «Пакш-II». Это важный для Венгрии проект. По сути, это единственное (после отказа Финляндии продолжать сотрудничество в атомной сфере) новое атомное строительство с участием «Ростатома» на территории ЕС. Но если дать Венгрии исключение, то становится непонятно, что конкретно вы пытаетесь ограничить. А если не давать, тогда будет скандал», — сказал Фролов.
Кроме того, как полагает эксперт, «чистой воды безумием» будут санкции в отношении неевропейских стран, импортирующих российскую нефтью. Такие рестрикции приведут к кризису на рынке нефти и к кратному росту цен на это сырье. И это в Европе прекрасно понимают. Поэтому какие-то запреты, которые могут ударить по действующим покупателям российской нефти, невозможны.
«Да и руки коротки у ЕС, чтобы запрещать третьим игрокам покупать российскую нефть», — отметил Фролов.
Также он призвал не забывать, что на сегодняшний день уже действуют ограничения на покупку той же иранской нефти. И для ЕС, и для США, и для всего мирового сообщества. Но Китай игнорирует эти запреты и, несмотря на все санкции, покупал, покупает и будет покупать нефть из Ирана.
«Так что запреты такого рода будут демонстрировать лишь слабость ЕС. Их будут игнорировать», — подытожил аналитик.
По данным Politico, государства Европейского союза не возражают против того, чтобы ужесточить энергетические санкции против России. Более того, это касается даже тех стран, которые в настоящее время хорошо зарабатывают на незадекларированном импорте этого российского углеводорода. По мнению экономиста Александра Зубца, в Европейском союзе уже осознали, что каждая следующая санкция против нашей страны причинит больше вреда ЕС, чем РФ. Он полагает, что рано или поздно в Брюсселе поймут, что нужно искать компромиссы с Москвой, чему новые ограничения будут только мешать.