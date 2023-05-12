Аналитик Фролов предрёк ЕС скачок цен и кризис, если он ужесточит энергетические санкции против РФ

Москва, , 11:44 — REGNUM Европейскому союзу осталось лишь затыкать дыры в уже введённых против России энергетических санкциях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так он прокомментировал сообщения Politico о том, что в ЕС задумались об ужесточении энергетических санкций против России.

«Ужесточение энергетических санкций будет идти по пути затыкания тех дыр, которые будут обнаружены в ранее принятых. Будут вводиться ужесточающие меры для нарушителей. У ЕС остается всё меньше возможностей расширять энергетические санкции. Осталось два больших энергетических направления, которые до сих пор не закрыты: атомное и газовое», — сказал Фролов.

По его мнению, сейчас не приходится ждать, что ЕС решится ввести на эмбарго на газ. Введение даже формальных запретов на СПГ из России может привести к резкому скачку цен в Европейском союзе, власти которого только-только отрапортовали о том, что цены снижаются. Введение запретов на закупку трубопроводного газа также вряд ли возможно.

«Ну а атомная отрасль является камнем преткновения в отношениях с Венгрией, где строится АЭС «Пакш-II». Это важный для Венгрии проект. По сути, это единственное (после отказа Финляндии продолжать сотрудничество в атомной сфере) новое атомное строительство с участием «Ростатома» на территории ЕС. Но если дать Венгрии исключение, то становится непонятно, что конкретно вы пытаетесь ограничить. А если не давать, тогда будет скандал», — сказал Фролов.

Кроме того, как полагает эксперт, «чистой воды безумием» будут санкции в отношении неевропейских стран, импортирующих российскую нефтью. Такие рестрикции приведут к кризису на рынке нефти и к кратному росту цен на это сырье. И это в Европе прекрасно понимают. Поэтому какие-то запреты, которые могут ударить по действующим покупателям российской нефти, невозможны.

«Да и руки коротки у ЕС, чтобы запрещать третьим игрокам покупать российскую нефть», — отметил Фролов.

Также он призвал не забывать, что на сегодняшний день уже действуют ограничения на покупку той же иранской нефти. И для ЕС, и для США, и для всего мирового сообщества. Но Китай игнорирует эти запреты и, несмотря на все санкции, покупал, покупает и будет покупать нефть из Ирана.

«Так что запреты такого рода будут демонстрировать лишь слабость ЕС. Их будут игнорировать», — подытожил аналитик.

По данным Politico, государства Европейского союза не возражают против того, чтобы ужесточить энергетические санкции против России. Более того, это касается даже тех стран, которые в настоящее время хорошо зарабатывают на незадекларированном импорте этого российского углеводорода. По мнению экономиста Александра Зубца, в Европейском союзе уже осознали, что каждая следующая санкция против нашей страны причинит больше вреда ЕС, чем РФ. Он полагает, что рано или поздно в Брюсселе поймут, что нужно искать компромиссы с Москвой, чему новые ограничения будут только мешать.